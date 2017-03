VIDEO: बिना बैट के बैटिंग करने मैदान पर उतरा ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, कोई नहीं रोक पाया हंसी

मेलबर्न।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर फवाद अहमद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शैफील्ड शील्ड मैच में बल्लेबाजी करने जाते वक्त मैदान में बैट लेकर जाना ही भूल गए। वे क्रीज तक पहुंचते इससे पहले ही अचानक उन्हें ध्यान आया कि वे बल्लेबाजी कैसे करेंगे, बैट तो है ही नहीं। वे बैट लेने के लिए वापस गए तो बाकी खिलाड़ी और मैदान पर मौजूद दर्शक हंस रहे थे।

फवाद की इस हरकत को कैमरों में कैद कर लिया गया और वह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। हालांकि वे भी इस घटना के बाद हंसने लगे गए। अच्छी बात ये है कि चाहें लोगों को ये मैच याद रहे या ना रहे लेकिन फवाद की ये हरकत हमेशा लोगों के जेहन में ताजा रहेगी।

35 वर्षीय फवाद दो सत्रों तक विक्टोरिया की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। लेकिन वे पिछले कुछ मैचों से प्लेइंग इलेवन से बाहर थे और इसी मैच में उन्होंने वापसी की थी। शायद इसी तनाव में वे बल्लेबाजी के लिए जाते वक्त बल्ला लेकर जाना भूल गए।

This is absolute GOLD from Fawad Ahmed! And his reaction is priceless #SheffieldShield #VICvWA @bushrangers @bachaji23 pic.twitter.com/gVy98zxdcz