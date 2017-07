रवि शास्त्री को कोच बनाए जाने की खबरों का BCCI ने किया खंडन, कहा- अभी नहीं हुआ अंतिम फैसला

नर्इ दिल्ली।

पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री को भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाए जाने की खबर का बीसीसीआर्इ ने कुछ ही देर बाद खंडन कर दिया। बीसीसीअार्इ के सचिव अमिताभ चौधरी ने एक प्रेस काॅन्फ्रेंस में कहा कि कोच को लेकर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो सका है। क्रिकेट सलाहकार समिति इस बारे में जल्द ही कोर्इ फैसला लेगी। हालांकि मंगलवार दोपहर को मीडिया में खबर आर्इ थी कि शास्त्री को टीम इंडिया का कोच चुन गया है।

मीडिया में आर्इ इन खबरों के बाद अमिताभ चौधरी ने प्रेस काॅन्फ्रेंस कर कहा कि कोच की नियुक्ति को लेकर आर्इ खबरें सही नहीं है। क्रिकेट सलाहकार समिति के सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली आैर वीवीएस लक्ष्मण ही इस बारे में फैसला करेंगे आैर इसके बाद ही मीडिया को जानकारी दी जाएगी।

CAC is still deliberating,formal announcement could be made later: Amitabh Chaudhary,BCCI on next coach pic.twitter.com/ZYSpAP7CnQ