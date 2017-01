BCCI ने धोनी को समर्पित किया वीडियो, ज़रूर देखिए 2.58 मिनिट में कैप्टन कूल का ये 'जलवा'

मुंबई।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने हाल ही में सीमित ओवरों की कप्तानी छोडऩे वाले करिश्माई महेन्द्र सिंह धोनी को समर्पित करते हुए शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में धोनी के करिश्माई नेतृत्व की कई झलकें दिखाई गयी हैं।

बीसीसीआई ने एक विज्ञप्ति में एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में मिस्टर कूल धोनी के मैदान पर लिए गए बहुत से साहसिक निर्णय समेत खेल के कुछ अविस्मरणीय पलों को दिखाया गया है।

दो मिनट 58 सेकंड के इस वीडियो में धोनी के कई यादगार लम्हों के बीच श्रीलंका के खिलाफ 2011 में वनडे विश्वकप फाइनल में लगाए गए गगनचुंबी छक्के को दिखाया गया है। भारत ने श्रीलंका को हराकर बहुप्रतीक्षित वनडे विश्वकप पर कब्जा किया था।

वीडियो में धोनी के मैदान पर दिखाए गए संयम भरे निर्णय के अलावा बहुत से गौरवशाली क्षणों को, उनकी विकेट के पीछे मुस्तैदी, खिलाड़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहना और इस तरह की अनेक बातों को दिखाया गया है।

