फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़, 8 लोगों की मौत- समर्थकों के आपस में भिड़ने के बाद हुआ हादसा

सेनेगल की राजधानी डकार में स्थानीय लीग कप फाइनल फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मच जाने के बाद एक दीवार के ढह जाने से उसमें दबकर 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 45 से ज्यादा घायल हो गए।





रिपोर्टों के अनुसार मैच में अतिरिक्त समय में जब स्कोर 2-1 था फुटबॉल टीम यूनियन स्पोर्टिव ओकम और स्टेड डे म्बोर के प्रशंसक आपस में भिड़ गए।









Eight killed during football match in #Dakar, #Senegal, after a wall collapsed onto clashing fans https://t.co/kWEqpznRHb pic.twitter.com/YbpBM7Sxra — dwnews (@dwnews) July 16, 2017





At least 8 people died after wall collapsed at football stadium in Dakar, capital of #Senegal pic.twitter.com/6iOiydYJoQ — CGTN (@CGTNOfficial) July 16, 2017









स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। इससे दर्शक स्टेडियम से भागने की कोशिश करने लगे। इसी बीच एक दीवार का हिस्सा ढह गया।





दीवार के मलबे के नीचे ज़िंदा बचे लोगों की तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि अफ्रीका में फुटबॉल मैच के दौरान ऐसी घातक दुर्घटनाएं पहले भी हुई हैं।





















- वीडियो साभार- एएफपी न्यूज़ एजेंसी









अप्रैल में अंगोला में एक फुटबॉल मैच को दौरान मची भगदड़ में 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए थे।