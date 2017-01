जल्लीकट्टू प्रदर्शन की भीड़ में फंसे अश्विन, घर जाने के लिए लेना पड़ा मेट्रो का सहारा

चेन्नई।

भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन कोलकाता से चेन्नई पहुंचने के बाद एयरपोर्ट काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अश्विन को वेस्ट माम्बलम स्थित अपने घर पहुंचने के लिए मेट्रो का सहारा लेना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ वन-डे सीरीज खेलकर जब अश्विन कोलकाता से चेन्नई पहुंचे तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना होगा।

गौरतलब है कि तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जल्लीकट्‍टू पर बेन के फैसले के विरोध के चलते चेन्नई पूरी तरह बंद लग रहा था, ऐसे में आम लोगों तथा अश्विन जैसी हस्तियों के लिए भी मेट्रो रेल वरदान साबित हुई।

अश्विन को मेट्रो में अपने बीच पाकर पैसेंजर्स में उनके साथ सेल्फी खिंचवाने की होड़ सी लग गई। अश्विन ने बाद में ट्‍वीट कर लिखा कि इस तरह की‍ स्थितियों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का महत्व समझ में आता है। मैं एयरपोर्ट पुलिस को धन्यवाद कहना चाहूंगा, उन्होंने मुझे सुरक्षित घर पहुंचाया। अश्विन ने कुछ दिन पहले ही जल्लीकट्टू के समर्थन में टुवीट किया था और इस पारंपरिक खेल को बैन ना करने की मांग की थी।

Such situations dictate usage of the public transport, thank the airport police for taking me through safely! pic.twitter.com/MbxpikiMHy