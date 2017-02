तमिलनाडु की राजनीति पर अश्विन ने कहा- जल्द निकलेंगी 234 'नौकरियां'

नई दिल्ली।

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने तमिलनाडु में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए सोमवार को कहा कि प्रदेश में युवाओं के लिए जल्द ही 234 नौकरियां निकलने वाली हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं।

अश्विन का यह ट्वीट ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (एआईएडीएमके) के विधायकों द्वारा पार्टी महासचिव वी.के. शशिकला को अपना नेता चुनने के एक दिन बाद आया है। एआईएडीएमके विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद शशिकला का प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है।

To all the youngsters in TN, 234 job opportunities to open up shortly.

पूर्व मुख्यमंत्री जे.जयललिता की विश्वासपात्र रहीं शशिकला (59) उनके निधन के करीब दो माह बाद राज्य सरकार में उनकी जगह लेने जा रही हैं।

शशिकला का कहना है कि निवर्तमान मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेलवम ने उनसे खुद मुख्यमंत्री पद संभालने को कहा है। जयललिता का निधन दिसंबर 2016 में लंबी बीमारी के बाद हो गया था।

Guys please cool it down, it is a job creation drive.Nothing to do with Politics.#howmuchtwisting