देखें VIDEO: जब मिश्रा कर रहे थे गेंदबाजी तभी कोच कुंबले ने...

कानपुर।

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला टी-20 मैच इंग्लैंड ने जीत लिया है। इंग्लैंड को जीतने के लिए 20 ओवरों में 148 रनों की जरूरत थी जिसने उसने 18.1 ओवरों में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया।

भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 147 रन बनाए थे। भारत की तरफ से बल्लेबाजी और गेंदबाजी खराब रही।

अभ्यास सत्र के दौरान जब अमित मिश्रा गेंदबाजी कर रहे थे तो कोच अनिल कुंबले ने उन्हें रोका और सही गेंद करने को कहा। आप वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंबले किस तरह गेंदबाजों को ट्रेनिंग दे रहे हैं।

#TeamIndia's @MishiAmit & coach @anilkumble1074 working in the nets ahead of @Paytm 1st T20I at Green Park #INDvENG pic.twitter.com/ICNNZyVk51