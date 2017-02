VIDEO: पीएम मोदी के विमान से भी ज्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती हैं राजस्थान की CM

जयपुर

राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार पीएम मोदी के विमान से भी से ज्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री फिर से विवादों में घिर सकती हैं।

राजस्थान सरकार ने पिछले साल के अंत में लीज पर ऐसे विमान के लिए टेंडर जारी किया था जो सीधे यूरोप तक उड़ान भर सके और विमान की फ्लाइंग रेंज उन एग्जिक्यूटिव जेट्स से अधिक हो, जिनका प्रयोग PM अपनी घरेलू यात्रा के दौरान करते हैं।

सरकार ने बताया ये कारण

राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर दिया था, आमतौर पर उसका प्रयोग राज्य सरकार के वीआईपी नहीं करते हैं। राजे सरकार 3200 नॉटिकल माइल रेंज वाला एयरक्राफ्ट चाहती थी, जबकि प्रधानमंत्री के एंब्रेयर जेट की रेंज भी इतनी नहीं है। इसका कारण सरकार ने बताया है कि सरकार इसका कॉमर्शियल यूज भी करना चहती है।

गहलोत ने साधा निशाना

The report that Raje Govt wants a plane powerful than PM's, has come at a time, when State BJP Govt has been complaining about cash crunch. https://t.co/flrIRZrWTC