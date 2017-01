PHOTOS: 85 साल के हुए राजस्थान के राज्यपाल कल्याण, पीएम-सीएम ने दी बधाई, काटा केक

जयपुर/लखनऊ.

राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने गुरुवार को अपना जन्म दिन लखनऊ स्थित अपने आवास पर सादगी से मनाया। राज्यपाल सिंह को बधाई देने वालों का दिनभर तांता लगा रहा।

राज्यपाल ने दूरभाष पर और व्यक्तिश: जन्म दिन की बधाई स्वीकार की और बधाई देने वालों का आभार व्यक्त किया। गुरुवार को लखनऊ में राज्यपाल सिंह ने अपने परिवार सहित गायत्री परिवार द्वारा आयोजित हवन में भाग लिया और दोपहर में उन्होंने केक काटा। सिंह के पुत्र एवं सांसद राजवीर सिंह ने माला पहनाकर राज्यपाल सिंह को जन्म दिन पर बधाई दी।

सिंह को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जन्म दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्य की मुख्यमंत्री ने भी फोन पर राज्यपाल सिंह को जन्म दिवस पर बधाई दी। राज्यपाल को केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के सदस्यगण व राजस्थान राज्य के मंत्रीगण ने भी बधाई दी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने भी मिलकर उन्हें जन्म दिवस की बधाई दी। इस मौके पर अनेक गणमान्य नागरिकगण मौजूद थे।

Heartiest birthday greetings to Hon'ble Governor of Rajasthan Shri Kalyan Singh ji. May God bless him with good health & happiness.