घूस मांगने के आरोपी बाबू का स्थानांतरण

जोधपुर

नगर निगम में रिकॉर्ड शाखा से अपने ही मकान के दस्तावेज निकालने के मामले में रिश्वत के रूप में एक हजार रुपए मांगने वाले बाबू का स्थानांतरण कर दिया गया है। महापौर ने यूओ नोट जारी कर निगम के कार्यवाहक आयुक्त से बाबू को इस प्रकरण के बारे में स्पष्टीकरण मांगने के भी निर्देश दिए हैं।

मकान के दस्तावेज की कॉपी

निगम के बाबू धर्मेंद्र ने कलाल कॉलोनी निवासी विनोद चंदेल के पिता के मकान के दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि देने के लिए एक हजार रुपए रिश्वत के मांगे थे। इस बात की शिकायत जब विनोद ने महापौर घनश्याम ओझा से की, तब उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक तौर पर धर्मेंद्र का स्थानांतरण उसके मूल स्थान यानी की वार्ड में कर दिया। साथ ही यूओ नोट जारी कर कार्यवाहक आयुक्त मोहनसिंह राजपुरोहित को निर्देश दिए कि बाबू से इस मामले में लिखित स्पष्टीकरण मांगें। स्पष्टीकरण नहीं देने पर उसे निलंबित करने के लिए भी निर्देश दिए।

मोबाइल छीनने का प्रयास

कलाल कॉलोनी निवासी विनोद चंदेल बुधवार को अपने पिता के मकान के कागज लेने के लिए निगम मुख्यालय आया था। उससे धर्मेंद्र ने पहले एक हजार और बाद में 800 रुपए मांगे थे। विनोद के साथ धर्मेद्र के पास बैठे हुए व्यक्ति ने मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया। इस पूरे मामले को महापौर ने गंभीरता से लिया और बाबू के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं।