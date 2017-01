फिल्म पदमावती : इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं

जोधपुर

बॉलीवुड फिल्म पद्मावती में इतिहास से कथित तौर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए राजपूत समाज ने गहरा रोष प्रकट किया है। मारवाड़ राजपूत सभा की बैठक शनिवार को पावटा बी रोड स्थित सभा भवन में हुई बैठक में पदमावती फि ल्म से सम्बंधित घटना पर विचार विमर्श कर विरोध जताया गया।

समाज विरोध करेगा

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि फिल्म से यदि वास्तविक एेतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया तो सम्पूर्ण मारवाड़ राजपूत समाज पुरजोर विरोध करेगा। यह समस्त क्षत्रिय जाति की अस्मिता का प्रश्न है। इस अनैतिक घटना को लेकर क्षत्रिय समाज प्रशासन और फि ल्म निर्माण कम्पनी निर्देशक संजयलीला भंसाली फि ल्म व लेखक के विरुद्व इतिहास को तोड़मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध जताया।

समाज और इतिहासकार साथ साथ

सभा के अध्यक्ष हनुमानसिंह खांगटा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नारायणसिंह माणकलाव, चक्रवर्तीसिंह जोजावर, इतिहासकार प्रोफेसर जहूर खां मेहर, डॉ. मनोहरसिंह राठौड़ ,साहित्यकार मनोहरसिंह बांकली, रामसिंह डांवरा, डॉ. विक्रमसिंह भाटी, डॉ.महेन्द्रसिंह तंवर व अरविन्दसिंह चारण सहित समाजजन उपस्थित थे। सभी इतिहासकारों ने फिल्म के प्रोमो में दर्शाए गए एेतिहासिक दृश्यों की कड़ी निन्दा की।

आमजन को भी कड़ी ठेस पहुंची

उन्होंने कहा कि इससे न केवल इतिहासविद्व साहित्यकार और क्षत्रिय समाज व चितौड़ के गौरवपूर्ण इतिहास से जुड़े हुए आमजन को भी कड़ी ठेस पहुंची है। सोमवार को घटनाक्रम के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

