करणी सेना तुम्हारे चलते मुझे राजपूत होने पर शर्म आ रही है, तुम हो बिना हड्डी के डरपोक: अनुराग कश्यप

फिल्म प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को जयपुर में शूटिंग के दौरान थप्पड़ मारे जाने पर बी-टाउन में नाराजगी और गुस्सा जताया जा रहा है। अब निर्देशक अनुराग कश्यप को आती है राजपूत होने पर शर्म...

Can once the whole film industry come together and take a stand, and refuse to be a pony that all bullshit and bullshitters ride on?? — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) 27 जनवरी 2017





राजपूत प्रदर्शनकारियों (करणी सेना) द्वारा यहां जयगढ़ फोर्ट में शुक्रवार को फिल्म पद्मावती के सेट पर तोडफ़ोड और भंसाली व उनकी टीम से मारपीट हुई थी। आरोप है कि भंसाली ने अपनी फिल्म में राजस्थानी इतिहास की प्रसिद्ध रानी पद्मनी देवी का अपमान करते दिखा सीन शूट कर रहे थे। इसी दौरान राजपूतों ने किले में पहुंचकर विरोध जताया। बात ज्यादा बढ़ गई तो भंसाली से भी मारमीट हुई।





तुम बिना हड्डी के डरपोक हो: कश्यप

अनुराग कश्यप ने शनिवार को राजपूत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ करारे ट्वीट किए। लिखा कि क्या एक बार फिल्म इंडस्ट्री साथ आकर खड़ी हो सकती है और टट्टू बनने से मना कर सकती है जिस पर सभी बेबकूफ सवारी करते हैं।''





दूसरे ट्वीट में कहा-

''करणी सेना! शैम ऑन यू, तुम्हारे चलते मुझे राजपूत होने पर शर्म आ रही है। तुम बिना हड्डी के डरपोक हो।'

At the same time Shame on you Karni Sena, you make me feel ashamed to be a Rajput.. bloody spineless cowards .. — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) 27 जनवरी 2017





फिर अनुराग ने लिखा- अब हिन्दू उग्रवादी ट्विटर की दुनिया से निकलकर असली दुनिया में आ गए हैं।''





Hindu extremists have stepped out of twitter into the real world now.. and Hindu terrorism is not a myth anymore — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) 27 जनवरी 2017





थप्पड मार-कांड में 5 गिरफ्तार

संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने जयपुर में 5 लोग गिरफ्तार किए हैं। वहीं, तोडफ़ोड़ करने पर 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि, अभी किसी भी पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई।





