अब जयपुर में नहीं होगी 'पद्मावती' की शूटिंग, मारपीट के बाद भंसाली की फिल्म यूनिट ने किया पैकअप

जयपुर.

फिल्म पद्मावती की शूटिंग में राजस्थानी इतिहास से छेड़छाड़ के आरोप और मारपीट के बाद संजय लीला भंसाली ने तय किया है कि इसकी शूटिंग अब जयपुर में नहीं होगी। यूनिट ने किया पैकअप...





अब मुंबई में सेट बनाकर पद्मावती की शूटिंग

फिल्म निर्माण की यूनिट के मुताबिक, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली अब मुंबई में सेट बनाकर पद्मावती की शूटिंग करेंगे। इस वजह से एक्टर रणवीर और दीपिका भी जयपुर नहीं आएंगे। वहीं, राजपूत करणी सेना ने कहा है कि वह राजस्थान की धरती पर इस तरह के गंदे सपनों की कोई जगह नहीं देंगे। यदि फिल्म का पोस्टर चेंज नहीं किया गया तो सबक सिखाएंगे।

In a state of shock!deeply saddened and disheartened by yesterday's events!#Padmavati — Deepika Padukone (@deepikapadukone) 28 जनवरी 2017





राजस्थान के इतिहास से छेड़छाड़ नहीें होने दी जाएगी: राजपूत

शुक्रवार को हुई मारपीट के बाद राजस्थान में करणी सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इतिहास से छेड़छाड़ नहीें होने दी जाएगी। यहां 'पद्मावती' मूवी का जमकर विरोध किया जाएगा। बता दें कि, मूवी में रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका बताने और उनसे जुड़े तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने भंसाली को तमाचे मारे थे। यह हंगामा करणी सेना ने किया। इस घटना का बॉलीवुड स्टार्स की ओर से गहरा गुस्सा जताया जा रहा है।





As Padmavati I can assure you that there is absolutely no distortion of history.#Padmavati — Deepika Padukone (@deepikapadukone) 28 जनवरी 2017

यूनिट ने किया पैकअप

संजय लीला भंसाली की यूनिट ने यहां शनिवार को पैकअप कर लिया। माना जा रहा है कि भंसाली अपनी मन की ही करेंगे। जबकि, करणी सेना ने चेतावनी दी है कि जिस रानी ने देश और कुल की मयार्दा के लिए 16 हजार रानियों के साथ जौहर कर लिया था, उसे इस फिल्म में खिलजी की प्रेमिका के रूप में दिखाना बेहद आपत्तिजनक है। पद्मनी की कहानी को ही ग्लैमराइज करके दिखाना राजस्थानी संस्कृति का मजाक उड़ाना है। यह नहीं होने दिया जाएगा।





It's appalling to hear what happened to #SanjayLeelaBhansali .im so saddened..Violence is not what our forefathers taught us.. — PRIYANKA (@priyankachopra) 27 जनवरी 2017