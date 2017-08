सोहराबुद्दीन एनकाउंटर: पहले 'दोषी' बनकर 7 साल काटी जेल, अब उसी मामले में 'पाक साफ़' होकर ये IPS हुआ बरी

जयपुर।

राजस्थान के आईपीएस अफसर दिनेश एमएन के लिए मंगलवार को बड़ी राहत भरी खबर आई। देश के सबसे चर्चित एनकाउंटरों में से एक सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में दिनेश एमएन बरी हो गए हैं। मुंबई कोर्ट ने उन्हें बरी करने के आदेश दिए।

गौरतलब है कि दिनेश एमएन राजस्थान कैडर में 1995 बैच के आईपीएस अफसर हैं। उनकी गिनती तेज तर्रार पुलिस अफसरों में गिनी जाती है। 26 नवंबर, 2005 को हुए सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में वे सात साल जेल में रह चुके है।

DG Vanzara and Dinesh MN discharged in Sohrabuddin Sheikh encounter case by special CBI court in Mumbai