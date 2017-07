जयपुर में बोलीं प्रेसिडेंट कैंडिडेट मीरा कुमार- 'बहुमत नहीं, लेकिन अन्तर्रात्मा की आवाज़ विजय निश्चित होगी'

जयपुर।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की उम्मीदवार मीरा कुमार ने राष्ट्रपति पद के चुनावों को विचारधारा की लडाई की संज्ञा देते हुए मतदाताओं से अंतरात्मा की आवाज पर देशहित में मतदान करने की अपील की है। मीरा कुमार ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अंतरात्मा की आवाज में ऐसा जादू है जिसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है।

उन्होंने कहा कि देश में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव दो व्यक्तियों के मध्य नहीं बल्कि विचारधारा के मुद्दे को लेकर हो रहा है जिसमें 17 दलों ने एकमत होकर जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिये उनको समर्थन दिया है।

राष्ट्रपति चुनावों में वोट मूल्य के आंकडो के गणित के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बहुमत नहीं होने के बावजूद वह अंतरात्मा की आवाज के आधार पर निश्चित तौर पर विजय होगी।

उन्होंने कहा कि बहुधर्मी, बहुभाषी, विविध संस्कृतियों और जीवन शैली वाले हमारे देश की विविधता को विचारधारा ने ही बांधे रखा है और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और उससे जुडी पार्टियों मजबूती से इसे थामे हुये है। देश की बहुत बडी आबादी इसी विचारधारा के साथ खडी है।

उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में देश में कुछ ऐसे लोगों द्वारा शासन किया जा रहा है जिनकी विचारधारा से असहिष्णूता को बढावा दिया जा रहा है। ऐसे लोग दूसरे के धर्म की इज्जत और सम्मान के प्रति असहिष्णूता का व्यवहार कर रहे है। उन्होंने देश में व्याप्त जातिवादी व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी के सत्तर साल बाद भी देश में यह व्यवस्था जारी है जिसे विचारधारा के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है।

Smt @meira_kumar ji had a meeting at RPCC and appealed for vote n support. #PresidentialPoll2017 #MeiraKumar pic.twitter.com/BrDyoC5B0D