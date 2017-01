JLF2017: जैसा सीता-सावित्री ने किया, हर महिला परिवर्तन लाने में सक्षम है..- चित्रा बनर्जी और शरबानी

जयपुर.

साहित्य के महाकुंभ 'जयपुर लिट फेस्ट' के फ्रंट लॉन 'बिफोर वी विजिट दि गोडे्स' (before we visit the godess) सत्र में चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के साथ शरबानी बासू ने चर्चा की। इस सत्र में महाभारत और रामायण सहित अन्य पात्रों का जिक्र करते हुए पुस्तक के बारे में बताया गया।





द्रोपदी, सीता और सावित्री की जीवनी के साथ बताया गया कि हर महिला परिवर्तन लाने में सक्षम है। लेखक ने बताया की पुस्तक के पात्रों पर लिखने से पहले उन्होंने पहले इसे अंदर से महसूस किया। उनकी तस्वीर पहले से उनके जेहन में थी। वे बदलाव लाने में सफल रहीं।









Read: 'जब पांव जमीं पर नहीं पड़ते तो कलाम भी स्याही सोखना बंद कर देती है:- गुलजार

Read: भारत में आधिपत्य जमाने मुगलों ने कराया था यहां की संस्कृत का अनुवाद: औद्रे त्रुस्खे

Read: कुछ लोगों के लिए माइग्रेशन ​जिन्दगी बदलने वाला होता है, तो कुछ के लिए बहुत पेनफुल- लीला आजम

Read: राजनीती से अलग करो तो कश्मीर अब भी खूबसूरत है..- नीलेश मिश्रा, नसीमा सैफ

Read: जवाई द लैंड ऑफ लेपर्ड सेशन, पॉडेल बोले- वन्य जीव संरक्षण पर राजस्थान में काम अच्छा

Read: JLF में बोलीं सीएम, 'ये उत्सव जंगल की आग की तरह, जो लगातार फ़ैल रहा है'