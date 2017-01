'पद्मावती' के सेट पर भंसाली से मारपीट की बीटाउन ने की एक सुर में निंदा, करन जौहर बोले— बहुत गुस्सा हूं

जयपुर.

राजधानी जयपुर में फिल्म 'पद्मावती' के सेट पर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ हुई मारपीट के बाद पूरा बॉलीवुड एक जुट हो गया है।





At the same time Shame on you Karni Sena, you make me feel ashamed to be a Rajput.. bloody spineless cowards .. — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) 27 जनवरी 2017





फिल्म निर्देशकों से लेकर फिल्म कलाकारों तक संजय भंसाली के समर्थन में ट्वीट कर विरोध जताया है। करण जौहर ने इस बारे में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, "संजय लीला भंसाली के साथ जो हुआ उससे दुखी हूं।

Thoughts of what has transpired with Sanjay Bhansali today are just not leaving me!! Feeling helpless and angry!! This cannot be our future! — Karan Johar (@karanjohar) 27 जनवरी 2017





अपने लोगों और साथियों के साथ एक इंडस्ट्री के रूप में एकजुट होकर खड़े होने का वक़्त आ गया है। फ़िल्म की शूटिंग और रिलीज़ के दौरान कई तरह की परेशानियों से गुज़रने के अनुभवों के साथ मैं संजय लीला भंसाली की भावनाएं समझ सकता हूं। मैं उनके साथ खड़ा हूं।"





I'm waiting to see how many people are punished for what they've done to #SanjayLeelaBhansali & his crew. There's enough evidence. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) 27 जनवरी 2017

एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, "जो संजय लीला भंसाली के साथ हुआ उसे भूल नहीं पा रहा हूं। बहुत ग़ुस्सा आ रहा है और बेबस महसूस कर रहा हूं। ये हमारा भविष्य नहीं हो सकता।" प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि जो हुआ वह दुखद और डरावना है। हमारे बुजुर्गों ने हिंसा तो नहीं सिखाया था। रितिक रोशन ने कहा कि भंसाली सर, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये घटना गुस्सा दिलाने वाली है।





फराह खान ने ट्विटर पर लिखा कि हम एक ऐसा समाज बन गए हैं, जहां सिर्फ जहर फैला हुआ है। जहर, धर्म, जाति, समाज, वर्ग आदि के खिलाफ। नफरत और हिंसा ने चेतना और शांति पर कब्जा कर लिया है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, जहां अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए लोग हिंसा का प्रयोग करते हैं। फरहान अख्तर ने ट्वीट किया है कि मेरे फिल्मी जगत के साथियों, अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। मैं संजय लीला भंसाली के साथ खड़ा हूं।





रितेश देशमुख ने लिखा कि संजय लीला भंसाली के सेट पर जो हुआ वह दर्दनाक और खेदजनक है। मैं संजय लीला भंसाली के साथ खड़ा हूं। अब राजस्थान पुलिस की बारी है। जो सही है, वो करें...।





श्रेया घोषाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि राजस्थान पुलिस कहां है। जो हुआ उस पर शर्म आनी चाहिए. डेमोक्रेसी में रहने का क्या मतलब बनता है।





स्वरा भास्कर ने कहा कि संजय लीला भंसाली को उन्हीं के सेट पर आकर कोई समूह उनके साथ मारपीट करता है...

सहिष्णु भारत का क्या जगमगाता उदाहरण है! शर्म की बात है...।





दीया मिर्जा ने लिखा है कि फिल्म 'पद्मावती' के सेट पर जो हुआ, आश्चर्यजनक है। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। गुंडागर्दी प्रोटेस्ट नहीं हो सकती। जिन्होंने ये काम किया है, उन्हें शांति और प्यार से एकजुट हुई शक्त‍ि का सामना करना पड़ेगा।





मैं 'पद्मावती' और संजय लीला भंसाली के समर्थन में हूं। यामी गौतम ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि डरावनी और घिनौनी घटना है। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। संजय लीला भंसाली हम आपके साथ खड़े हैं।





बता दें कि फिल्म 'पद्मावती' में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ के आरोप में करणी सेना ने फिल्म के सेट पर जमकर उत्पात मचाया। सेना के कार्यकर्ताओं ने निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ अभद्रता की। फिल्म की शूटिंग जयपुर के जयगढ़ फोर्ट में चल रही थी। फिल्म में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एवं शाहिद कपूर मुख्य भूमिका में हैं।