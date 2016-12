5000 से ज्यादा राशि के पुराने नोट जमा कर योगेंद्र यादव ने दिया वित्त मंत्री को जवाब

नर्इ दिल्ली।

चुनाव विश्लेषक और आप पार्टी के पूर्व सदस्य योगेंद्र यादव ने मंगलवार को अपने बैंक में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा किए। योगेन्द्र यादव ने कहा कि आरबीआई नोटिफिकेशन के अनुसार जब बैंक क​र्मियों ने उनसे अब तक पैसा जमा न करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास इसका कोई कारण नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक कारण यही है कि मैंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की बात पर भरोसा किया। अपने प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा करता हूं। बैंक में दिए अपने स्पष्टीकरण को योगेंद्र यादव ने फेसबुक पर शेयर भी किया है।

इस स्पष्टीकरण अनुसार योगेंद्र यादव ने बैंक से कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लगातार यह कहते आ रहे हैं कि आपके पास पैसे जमा करने के लिए 30 दिसंबर तक का समय है। आराम से अपनी सुविधा से बैंक जाएं।

This is the "explanation" I have given my bank for making a small deposit today. Pl retweet if you agree pic.twitter.com/v1JyhpADZ3