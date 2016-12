तमिलनाडु के CS के घर छापे पर भड़कीं ममता, कहा- अमित शाह के यहां छापे क्यों नहीं?

कोलकाता।

तमिलनाडु के मुख्य सचिव राममोहन राव के घर आयकर छापे पर सियासत गरमा गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव के आवास पर छापे को संघीय ढांचे से खिलवाड़ बताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है।





ममता ने सिलसिलेवार तरीके से छह ट्वीट करते हुए आयकर विभाग की कार्रवाई को कठघरे में खड़ा किया है। ममता ने छापों पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव के दफ्तर पर मारे गए सीबीआई छापे का भी हवाला दिया।

Earlier the Principal Secretary of @ArvindKejriwal was raided and harassed. Now i read Chief Secretary TN also raided 1/6 — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 21, 2016





Why this vindictive, unethical, technically improper action? Is it only to disturb the federal structure? 2/6 — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 21, 2016





ममता ने पहला ट्वीट करते हुए कहा कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव के यहां छापा मारकर उनका उत्पीड़न किया गया था। अब मुझे पता चला है कि तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी के यहां भी छापा पड़ा है।





'अमित शाह के यहां छापे क्यों नहीं?'

दूसरे ट्वीट में ममता ने लिखा, यह प्रतिशोधात्मक, अनैतिक और तकनीकी रूप से गलत कार्रवाई है? क्या यह केवल संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए है? ममता ने तीसरे ट्वीट में पूछा कि वे अमित शाह और दूसरे लोगों के यहां छापे क्यों नहीं मारते हैं, जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं।

अपने चौथे ट्वीट में ममता ने कहा, "भ्रष्टाचार की सख्त आलोचना होनी चाहिए, लेकिन तमिलनाडु के मुख्य सचिव के यहां केंद्रीय एजेंसियों के छापे से सिविल सेवा के हेड के इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा गिरी है।"

While corruption needs to be condemned strongly, raid on TN Chief Sec by Central agencies devalues institution of head of civil service 4/6 — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 21, 2016





ममता ने आगे कहा, "राज्य के नेतृत्व को भरोसे में लेकर उचित प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए थी और जानकारी मिलने के आधार पर किसी भी तरह का एक्शन लेने से पहले उन्हें पद से हटाना चाहिए था।"