देखिए EVM छेड़छाड़ का LIVE वीडियो, हैकिंग से तय होता है किस प्रत्याशी-किस पार्टी को पड़ना है वोट!

नई दिल्ली।

दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम से छेड़छाड़ का लाइव डेमो करके दिखाया है। आप विधायक ने इस दौरान मॉक पोलिंग के बाद खुफिया कोड के जरिए ईवीएम हैकिंग का दावा किया।

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि सीक्रेट कोड के ज़रिए ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है। आप विधायक ने कहा कि बाक़ायदा यह तय किया जा सकता है कि कब किस पार्टी को वोट देना है और कब किस पार्टी को जिताना है।

'दुनिया की कोई मशीन हैक प्रूफ नहीं'

सौरभ भारद्वाज ने इस दौरान कहा कि दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसके लिए उन्हें महज़ तीन घंटे का वक़्त चाहिए। पोलिंग बूथ में मतदान के वक़्त भी इस तरह की छेड़छाड़ की जा सकती है।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने एक टीवी चैनल से आप के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि फालतू की मशीनों को हैक करने का कोई मतलब नहीं है।

12 मई को EVM पर ऑल पार्टी मीटिंग

वहीं चुनाव आयोग ने 12 मई को ईवीएम पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में चुनाव आयोग की ईवीएम मशीनों को सामने रखा जाएगा और कहा जाएगा कि आयोग की मशीनों को हैक करके दिखाएं।

