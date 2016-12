कुरुक्षेत्र में पुलिसकर्मियों ने एक परिवार को जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल

कुरुक्षेत्र।

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाकी का एक खौफनाक चेहरा सामने आया है। कुरुक्षेत्र के सुभाष मंडी क्षेत्र में पुलिसकर्मियों ने सरेआम एक परिवार के साथ उनके घर पर जाकर जमकर मारपीट की। पुलिसकर्मियों की हैवानियत का यह वीडियो वायरल हो गया।

वीडियो में पुलिस कर्मी ने सरेआम एक महिला के साथ दुव्र्यवहार किया तथा जमीन पर पड़े एक युवक पर लाठियां बरसाई। जब परिजन उसे बचाने के लिए आए तो पुलिस ने उसके बदसलूकी की और मारपीट की। करीब 20 मिनट तक यह दृश्य देखकर आसपास दुकानदार व कॉलोनीवासी हैरान रह गए। वहां पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है।

True face of Beṭi Bachao & Divyang welfare in Kuk in BJP ruled Haryana. Filthy, gruesome & humiliating. pic.twitter.com/nQpYiWkv7V