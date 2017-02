मैं एनडीए-यूपीए के बीच फुटबॉल बन गया और इस मैच में कोई रेफरी नहीं है: माल्या

नई दिल्ली।

ऋण नहीं चुकाने के मामले में फंसे किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख विजय माल्या ने शुक्रवार को कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंध (संप्रग) की पूर्ववर्ती सरकार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की मौजूदा सरकार उनके साथ फुटबाल की तरह बर्ताव करती रही है और वह भी बिना किसी 'रेफरी' के।

माल्या ने ट्वीट कर कहा कि मीडिया को पिच की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। मैं फुटबाल बन गया हूं। दो प्रतिस्पर्धी टीमें- संप्रग व राजग खेलती रही हैं। दुर्भाग्यवश कोई रेफरी नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं सीबीआई के आरोपों से हैरान हूं। मुट्ठीभर पुलिसकर्मी कारोबार और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या जानते हैं?

