VIDEO: पीएम मोदी पर फिर 'गरजे' राहुल, बोले- 'मेरे पास प्रधानमंत्री के निजी भ्रष्टाचार से जुडी सूचना, जल्द करूंगा खुलासा'

नई दिल्ली।

'बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा' वाले अपने बयान को लेकर चौंकाने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी भ्रष्टाचार से जुड़ी सूचना है और इसका खुलासा वह संसद में ही करेंगे।

राहुल गांधी ने कई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ यहां संसद भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि उनके पास मोदी के निजी भ्रष्टाचार को लेकर सूचना है, लेकिन उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है।

