यूपी में छठे चरण के लिए 49 सीटों पर मतदान जारी तो मणिपुर में 38 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट

लखनऊ।

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए छठे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। प्रदेश के सात जिलों की 49 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वहीं मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 38 सीटों के लिए मतदान जारी है। उत्तरप्रदेश के गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने मतदान शुरू होने के साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

#UttarPradeshPolls: Yogi Adityanath casts his vote at booth no. 3705 in Gorakhpur pic.twitter.com/2CWIrxbqAV