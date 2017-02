चुनाव से पहले सपा को लगा बड़ा झटका, गौरव भाटिया ने सभी पदों से दिया इस्तीफ़ा

नई दिल्ली।

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सपा के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। गौरव भाटिया सपा की तरफ से अक्सर टीवी बहस के दौरान दिखते रहे हैं। भाटिया के सपा के पदों से इस्तीफ़ा देने की वजह का पता नहीं चल पाया है।

गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। उनके पिता दिवंगत वीरेंद्र भाटिया भी यूपी के महाधिवक्ता रह चुके हैं। गौरव भाटिया ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि सपा लीगल विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सभी पदों से उन्होंने त्यागपत्र देने का फैसला किया है।

गौरव भाटिया ने फेसबुक पोस्ट पर गौरव भाटिया ने कहा कि विश्वास रखने के लिए शुक्रिया। गौरव भाटिया ने अब तक उन पर विश्वास रखने के लिए नेताजी और अखिलेश यादव को शुक्रिया कहा। इसके साथ ही अखिलेश यादव को आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ दशक से पार्टी से जुड़े रहने के बाद अब मुश्किल हो रहा था कि इसे आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के साथ समझौता किया है। वह इन सिद्धांतों पर ही यकीन करते हैं।

I have decided to resign from post of National President Legal Wing SP and all posts. Fwding my resignation to Netaji & @yadavakhilesh ji