कांग्रेस आैर सपा में सीटों पर नहीं बनी बात, नरेश अग्रवाल ने कहा- करीब-करीब टूट गया गठबंधन

लखनऊ।

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी आैर कांग्रेस की पटरी नहीं बैठ पा रही है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस आैर समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना अब लगभग खत्म हो चुकी है। इसके पीछे समाजवादी पार्टी आैर कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल नहीं होना माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जितनी सीटों का आॅफर दिया है उस पर कांग्रेस राजी नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 100 सीटों का अाॅफर दिया है, लेकिन कांग्रेस 120 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात को लेकर अड़ गर्इ है।

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस हार्इकमान की मीटिंग हुर्इ है। इसमें यूपी के कांग्रेसी नेताआें से भी बात की गर्इ है। इस मीटिंग में पहले आैर दूसरे चरण में होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपने 140 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट भी तय कर ली है।

उधर, समाजवादी पार्टी के नेता नरेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन करीब-करीब टूट चुका है। उन्हाेंने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है आैर कहा है कि हम 300 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

Kareeb kareeb tuth hi gaya hai gathbandhan, UP CM 100 seats de rahe the lekin Cong 120 seat ke niche maan nahi rha tha: Naresh Agrawal, SP pic.twitter.com/BK5ksl4P7j