जम्मू-कश्मीर: सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर, जारी है रुक-रुककर फायरिंग का सिलसिला

श्रीनगर।

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। जानकारी के मुताबिक़ सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा के कालारूस में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है।

#UPDATE: Another terrorist killed by security forces in Kupwara's Kalaroos (J&K), total of 2 terrorists killed; encounter underway.