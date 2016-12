VIDEO: दो पैसेंजर विमान रनवे पर आए आमने-सामने, बड़ा हादसा टला, DGCA ने दिए जांच के आदेश

नर्इ दिल्ली।

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो विमान रनवे पर आमने सामने आ गए। ये विमान इंडिगो आैर स्पाइसजेट कंपनियों के थे। हांलाकि दोनों विमान टकराने से बच गए। इससे लोगों ने राहत की सांस ली। डीजीसीए ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो का विमान लैंड होने के बाद टैक्सी वे की आेर जा रहा था। इसी दौरान स्पाइस जेट का विमान टेक आॅफ करने के लिए रनवे पर आ गया। स्थिति को तुरंत भांप लिया गया। इस कारण से बड़ा हादसा होने से टल गया।

विमानों के एक ही रनवे पर आने की इस घटना को डीजीसीए ने काफी गंभीरता से लिया है। इस चूक को लेकर डीजीसीए की आेर से जांच के आदेश दिए गए हैं। यदि समय रहते दोनों विमानों को नहीं रोका जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था।

Mishap averted after two aircraft (Indigo and SpiceJet) came face to face at Delhi's IGI Airport; reported to DGCA. Probe underway. pic.twitter.com/djyEOeCuHS