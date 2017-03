अब जैश-ए-मोहम्मद के दो गुर्गे आए सुरक्षा बलों की गिरफ्त में, हथियारों के साथ धर दबोचा

बारामुल्लाह, जेएंडके।

जम्मू कश्मीर के बारामुल्लाह ज़िले से जैश-ए-मोहम्मद संगठन के दो गुर्गे सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े हैं। इनके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक़ विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को दो युवक संदिग्ध अवस्था में मिले। इनसे कड़ी पूछताछ में सामने आया कि ये दोनों आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करते हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इन्हें गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

