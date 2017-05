कैफ ने जाधव मामले पर जतार्इ खुशी तो पाकिस्तानी ने कहा-नाम से मोहम्मद हटा लो, फिर ये बोले कैफ

नर्इ दिल्ली।

कुलभूषण जाधव काे लेकर इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस ने जो आदेश दिया है उसे लेकर भारत में खुशी है तो पाकिस्तान बौखला गया है। देश के प्रतिष्ठित लोगों ने इस मामले में खुशी व्यक्त की है तो क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी पीछे नहीं रहे। कैफ ने इस मामले में जब बधार्इ दी तो ये पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आया आैर कर्इ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।





इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आने के बाद मोहम्मद कैफ ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, 'बधार्इ हो भारत, इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस का शुक्रिया। न्याय की जीत हुर्इ है।' भारत के लोगों को ये ट्वीट काफी पसंद आया लेकिन पाकिस्तानियों की बौखलाहट साफ नजर आर्इ।

Congratulations India.

Thanks to the International Court of Justice , justice has prevailed.#KulbhushanJadhav — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 18, 2017





ट्विटर हैंडल @AmirAk12 से आमिर अकरम नाम के एक शख्स ने लिखा- कृपया अपने नाम से मोहम्मद हटा लें। एक अन्य शख्स ने लिखा, 'आप मुसलमान भारत में इसी तरह से रह सकते हैं।' दूसरे ने लिखा, 'आपको शर्म आनी चाहिए कि आप आतंकवादी पर गर्व कर रहे हैं जिसने कर्इ निर्दोष पाकिस्तानियों की हत्या की है।'

@MohammadKaif Please remove Mohammad from your name first ! — Aamir Akram (@AamirAk12) May 18, 2017





इसके बाद मोहम्मद कैफ ने अपने नाम से मोहम्मद हटाने की बात कहने वाले आमिर अकरम के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, 'अगर मैं भारत की जीत का समर्थन करूं तो मुझे अपने नाम से मोहम्मद हटा लेना चाहिए। मुझे अपने नाम पर गर्व है। आमिर का अर्थ है- जीवन से भरा हुआ, आपको भी एक की जरूरत है।'

Wow ! If I support India's victory , I should remove Mohammad. I am proud of my name. Aamir means "full of life" , you need to get one. https://t.co/eJrAqNioA2 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 18, 2017













कर्इ ट्विटर यूजर्स ने कैफ के इस ट्वीट का समर्थन किया। एक भारतीय यूजर ने लिखा, 'आमिर, आप पाकिस्तानी हो आैर हम भारतीय। कुलभूषण जाधव को न्याय मिला है आैर उससे हम खुश हैं।'





हालांकि आमिर ने इसके बाद भी कैफ को लेकर ट्वीट का सिलसिला बंद नहीं किया अौर लिखा- भारतीय अल्पसंख्यक मुसलमान होने के बाद मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं, हमारे भारतीय मुस्लिम भाइयों के लिए इस तरह के ट्वीट जरूरी हैं। इसके बाद एक के बाद एक कर्इ भारतीय यूजर्स ने ट्वीट कर अपने विचार रखे आैर भारत को एक आजाद मुल्क बताया आैर कहा कि आप भारत में आजादी से जी सकते हैं।





बाद में मोहम्मद कैफ ने एक आैर ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने लिखा- कोर्इ भी किसी धर्म का ठेकेदार नहीं है, इन ठेकेदारों के पास किसी नाम का काॅपीराइट नहीं है। भारत सबसे ज्यादा मिल-जुलकर रहने वाला आैर सहिष्णु देश है।

1.Nobody is Thekedaar of any religion.

2. No name is copyrighted by the Thekedaars.

3.India is by far the most inclusive & tolerant country. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 18, 2017









हालांकि भारतीय आैर पाकिस्तानियों के बीच छिड़ी बहस बंद नहीं हुर्इ। यहां तक की दोनों आेर से एक दूसरे के खिलाफ कर्इ बातें कही।