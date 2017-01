पीएम मोदी की रैली से पहले ट्रेन हादसे की रची गर्इ साजिश! रेल मंत्रालय ने 'देशद्रोही' को पकड़ने के लिए मांगी मदद

लखनऊ।

लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोमवार को परिवर्तन महारैली होने वाली है, लेकिन मोदी की रैली से पहले रेल हादसे की साजिश रचने की भी आशंका जतार्इ जा रही है। हालांकि रविवार देर रात कानपुर-फर्रुखाबाद के बीच रेल हादसे की साजिश को नाकाम कर दिया गया। नारामऊ-मंधना रेलवे स्टेशन के बीच कुछ अराजक तत्वों ने रविवार देर रात को रेलवे ट्रेक की 40-50 क्लिप्स के साथ ही जाॅगल प्लेटस खोल दी थी।

सोशल मीडिया पर अब लगातार एेसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहीं ये हरकत किसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं थी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पीएम मोदी की रैली से पहले रेल हादसे को अंजाम देने की कोशिश बताने वाले एक ट्वीट को रीट्वीट कर एेसी आशंकाआें को आैर बल दिया है।

रविवार रात करीब साढ़े दस बजे एक ट्वीट में कहा गया कि 'लखनऊ में मोदी की रैली से पहले ट्रेन हादसे का प्लान था। पिछला हादसा भी मोदी की रैली से कुछ ही घंटों पहले हुआ था।'

