कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट से सुनवाई, 18 साल बाद भारत-PAK आमने-सामने

नई दिल्ली।

भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में कथित रुप से फांसी की सजा दिए जाने के मामले में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई होनी है। वहीं कुलभूषण की फांसी पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के रोक के बावजूद भी पाक अपनी अपनी हठधर्मिता को छोड़ने को तैयार नहीं है।

