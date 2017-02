मोदी के काफिले-रैली पर आतंकी हमले की आशंका, सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई सतर्कता

नई दिल्ली।

सोमवार को मऊ में होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की रैली पर आतंकी हमला होने का अंदेशा खुफिया एजेंसियों ने जताया है। मऊ के एएसपी आर के सिंह ने कहा है कि रसूल पाटी और उसके सहयोगी पीएम के काफिले पर रॉकेट लांचर या विस्फोटक भरे वाहन से हमला करने की फिराक में है। रसूल पाटी गुजरात के दिवंगत गृह मंत्री हरेन पंड्या के मर्डर का आरोपी भी है।

मऊ के एएसपी आरके सिंह के मीडिया को बताया मऊ पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गौरतलब है कि मऊ जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का इलाका है। इस बार अंसारी बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है।

