शहीद गुलाम मोहियुद्दीन की अंतिम यात्रा में दिखी हजारों कश्मीरियों की भीड़, आर्मी चीफ रावत ने दी श्रद्धांजलि

श्रीनगर।

कश्मीर में सेना के जवानों पर पत्थरबाजी की घटना से सब वाकिफ हैं। लेकिन इस बार यहां अलग नजारा देखने को मिला है। पिछलों दिनों दक्षिण कश्मीर के सोपियां जिले में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड में कश्मीर के गुलाम मोहियुद्दीन शहीद हो गए थे। जिसके बाद शहीद सैनिक लांस नायक गुलाम मोहियुद्दीन राठेर को अंतिम विदाई देने के लिए कश्मीर की सड़कों पर शुक्रवार को हजारों लोग नम आंखों से उतर आए।

इससे पहले जब राठेर का शव उनके पैतृक गांव अनंतनाग के पंचपोरा पहुंचा तो हजारों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सबकी आंखे नम थीं और जुबां पर शहीद सैनिक के लिए दुआएं निकल रही थी। ऐसे भी लोग उन्हें अंतिम बार देखने आए, जो सेना के इस हीरो को जानते तक नहीं थे। 34 साल के शहीद जवान के पैर में छह गोलियां लगी थी, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका।

Anantnag (J&K): Family of Lance Naik Gh Mohi ud Din Rather in mourning; he lost his life in the terror attack in Shopian (J&K) pic.twitter.com/xn5KWE2QM1