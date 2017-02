यूएस गए कैलाश सत्यार्थी के घर पर चोरी, नोबेल पुरस्कार की रेप्लिका साथ ले भागे चोर

नई दिल्ली।

सोमवार को नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के दिल्ली स्थित घर में चोरी का मामला सामने आया है। जहां चोरों ने भारत के नोबेल विजेता के घर से न सिर्फ लाखों रुपए के सामान उड़ा ले गए बल्कि सत्यार्थी को मिले नोबेल पुरस्कार की रेप्लिका भी साथ ले गए। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक कैलाश सत्यार्थी यूएस गए हुए हैं।

पुलिस टीम फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं पुलिस के अनुसार कैलाश सत्यार्थी के कालका जी स्थित कैलाश कॉलोनी के अरावली अपार्टमेंट में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की। पुलिस ने बताया कि घर में लाखों रुपये के जेवरात, कैश और नोबेल पुरस्कार की रेप्लिका थी। इन्हें चोर साथ ले गए।

बाल अधिकारों की आवाज उठाने वाले कैलाश सत्यार्थी को दिसंबर 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके साथ पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा की दिशा में काम करने वाली मलाला यूसुफजई भी संयुक्त रूप से ये सम्मान दिया गया था। बचपन नाम की एक एनजीओ के जरिए कैलाश और उनकी टीम बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है।

नोबेल पुरस्कार चोरी होने का यह पहला मामला नहीं है। रवींद्र नाथ टैगोर का नोबल प्राइज भी चोरी हो चुका है। बंगाल में शांतिनिकेत से रवींद्र नाथ टैगोर को मिले नोबेल प्राइज, मेडल और अहम कागजातों को चोर उड़ा ले गए थे। बंगाल सरकार की ओर से सीआईडी को जांच दी गई थी।

Delhi: Theft at Nobel Laureate & social activist Kailash Satyarthi's home; Many things including his Nobel Prize stolen.