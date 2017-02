ई अहमद मामले में विपक्ष का हंगामा, लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को किया स्थगित

नयी दिल्ली।

लोकसभा में कांग्रेस और केरल के सभी विपक्षी सदस्यों ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के सांसद ई अहमद के निधन की घटना की जांच कराने की मांग करते हुए सोमवार को हंगामा किया है। जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस तथा कुछ विपक्ष सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर ई अहमद के निधन से जुड़े मामले को उठाने की मांग करने लगे लेकिन अध्यक्ष ने उनकी नहीं सुनी और प्रश्नकाल शुरू कर दिया। इसी बीच हंगाम कर रहे सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर आसन के सामने आ गए और शोर शराबा करने लगे।

Rahul Gandhi joins protest over issue of #EAhamed's death by MPs from Kerala inside Parliament complex pic.twitter.com/XE4q8inLe1