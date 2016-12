बंदूकधारियों ने कश्मीर के बैंक से 11 लाख रुपए लूटे, तलाश जारी

श्रीनगर।

बंदूकधारियों ने गुरुवार को कश्मीर घाटी में एक बैंक से 11 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि चार बंदूकधारी पुलवामा में जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड की रत्नीपुरा शाखा में घुस गए और रुपए लेकर फरार हो गए।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन लोगों ने कैश काउंटर से बंदूक दिखाकर 11 लाख रुपये लूट लिए। लुटेरों को पकडऩे के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। घाटी में पिछले पांच महीनों में यह चौथी बैंक लूट है।

J&K: Terrorists looted Rs 11 lakh from Jammu and Kashmir Bank's Ratnipora branch in Pulwama district pic.twitter.com/JwrTlsu3MN