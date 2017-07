मीडियाकर्मियों से मारपीट मामला: तेजस्वी ने वीडियो जारी कर कहा- देखिए, बिहार में लालू के बेटे की गुंडागर्दी

पटना।

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को मीडियाकर्मियों से हुए धक्का-मुक्की को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें तेजस्वी यादव ने अपने सुरक्षाकर्मियों पर मीडियाकर्मियों से बदसलूकी की घटना का जवाब देते हुए ट्वीट के जरिए कहा है कि देखिए, किस तरह लालू का बेटा बिहार में गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा है।

वहीं इस वीडियो को पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने दिखाया है कि कैसे मीडियाकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड से धक्का-मुक्की कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी ने मीडियाकर्मियों से मारपीट को गलत और भ्रामक करार दिया। जबकि इस वीडियो में देखें तो पता लगता है कि तेजस्वी के सिर पर माइक से चोट लगने के बाद कैसे सुरक्षाकर्मी बचाव करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी इस वीडियो में एक मीडियाकर्मी गुस्से में आकर एक पुलिस वाले के सिर पर माइक दे मारता है। इस वीडियो के जरिए तेजस्वी ने घटना का दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश की है।

See, how Lalu's son spreading Gundagardi in Bihar? pic.twitter.com/mTrcKQLwBK