VIDEO: पटना में तेजस्वी यादव के सुरक्षाकर्मियों ने पत्रकारों के साथ की धक्का-मुक्की, मीडियाकर्मियों ने किया विरोध

पटना।

बिहार विधानसभा गेट के बाहर उपमुखऱ्यमंत्री तेजस्वी यादव के सुरक्षाकर्मियों द्वारा मीडिया के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, वाक्या तब हुआ जब तेजस्वी यादव कैबिनेट की बैठक में भाग लेने के लिए सदन पहुंचे थे। जहां एक एएनआई के रिपोर्टर के साथ उनके सुरक्षाकर्मियों ने मारपीट और धक्का-मुक्की की।

रिपोर्टर के साथ मारपीट के बाद वहां मौजूद सभी पत्रकारों ने इसका जोरदार विरोध भी किया। तो वहीं वीडियो पर नजर डालें तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि सुरक्षाकर्मी मीडियाकर्मी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। जदयू से अल्टीमेटम मिलने के बाद पहली बार भ्रष्टाचार मामले पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझ पर दर्ज हुआ एफआईआर राजनीतिक साजिश के तहत की गई है। पिछड़ा होने की सजा मुझे मिल रही है।

#WATCH Media persons manhandled by security personnel of Tejashwi Yadav at Bihar Secretariat (Patna) pic.twitter.com/efMDg7QdQ2