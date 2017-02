BSF जवान तेज बहादुर की पत्नी का दावा - पति को गिरफ्तार कर दी जा रही है मानसिक प्रताड़ना

नई दिल्ली।

फेसबुक पर वीडियो डालकर खराब खाने की शिकायत के साथ वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि एक बाद एक तीन वीडियो जारी कर तेज बहादुर ने फौजियों को मिलने वाले खाने की शिकायत की थी , जिसके बाद बवाल मच गया था।

Categorically stated that TBY has not been arrested:he was given non acceptence of vrs on 30th Jan 2017 pending an enquiry as per procedure