लाल किले से विस्फोटक और कारतूस किया गया बरामद, मौके पर पहुंची एनएसजी की टीम

नई दिल्ली।

देश की राजधानी दिल्ली स्थित लाल किले के भीतर सोमवार को संदिग्ध वस्तु बरामद होने से हड़कम मच गया है। जिसके बाद घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई। जहां लाल किले के अंदर से बंदूक की गोलियां और कुछ हैंड ग्रेनेड मिले हैं। जांच कर रही पुलिस की एक टीम और बम निरोधी दस्ता ने बताया कि ये सभी बरामद हथियार एक्सपायरी डेट के हैं।

#FLASH Suspicious object found inside Red Fort; fire tenders have reached the spot. More details awaited #Delhi