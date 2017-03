पंजाब: एयरपोर्ट पार्किंग में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप, बम होने के अंदेशे से थमा कामकाज

अमृतसर।

अमृतसर एयरपोर्ट की पार्किंग में संदिग्ध बैग मिलने से बुधवार सुबह हड़कंप मच गया। बम होने के अंदेशे से एयरपोर्ट के कुछ क्षेत्र को खाली करवाया गया है।

इस ऑफर-तफरी के बीच एयरपोर्ट का कामकाज प्रभावित हुआ है। यहां दैनिक कामकाज कुछ देर के लिए थम गया।

#FLASH: Operations at Amritsar Airport suspended after suspected bomb threat as an unidentified briefcase was found in parking area #Punjab pic.twitter.com/0Ujbb24Tps