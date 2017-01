दिल की बीमारी से ग्रसित नवजात की मदद करेंगी सुषमा स्वराज, होगा एम्स में इलाज

भोपाल।

सोशल मीडिया के माध्यम से देश-विदेश में भारतीयों की मदद के लिए देश भर में लोकप्रिय हुई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की एक पहल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के एक नवजात के लिए नई जिन्दगी साबित हो सकती है।

दरअसल, एक 3 दिन के जन्में बच्चे के दिल में गड़बड़ी थी, जिसका इलाज भोपाल में नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद बच्चे की खराब हालत को देखकर मायूस पिता ने 25 जनवरी को एक ट्वीट कर पीएम ऑफिस और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मदद मांगी थी। जिसके जवाब में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उस बच्चे के पिता की हरसंभव मदद करने की जानकारी एक ट्वीट के जरिए दिए।

2 day born baby boy need immediate heart surgery But whole bhopal do not have 1 doctor to do this plz help #pmoindia @narendramodi @JPNadda pic.twitter.com/CuJyUPpBvJ