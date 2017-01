सुषमा स्वराज की चेतावनी, अमेजॉन ने हटाया वेबसाइट से तिरंगे झंडे वाला डोरमैट्स - फिर भी नहीं मांगी माफी

नई दिल्ली।

ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने विदेशमंत्री सुषमा स्वराज की धमकी के बाद कनाडाई वेबसाइट से भारतीय तिरंगे के डिजाइन वाली डोरमैट की बिक्री के विज्ञापन को हटा दिया। हालांकि इस मामले में तिरंगे के अपमान को लेकर वेबसाइट ने माफी नहीं मांगी। गौरतलब हो कि एक शख्स ने ट्विटर पर सुषमा स्वराज का इस ओर ध्यान दिलाया था कि अमेजन कनाडा पर तिरंगा छपा डोरमैट बेचा जा रहा है। इस पर सुषमा स्वराज ने तुरंत ही प्रतिक्रिया दिया था।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को एमेजॉन को चेतावनी देते हुए ट्वीट किया था- कनाडा में भारतीय उच्चायोग : यह स्वीकार्य नहीं है। कृपया इसे अमेजन के साथ सर्वोच्च स्तर पर उठाएं। साथ ही कहा था कि एमेजॉन को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले सभी उत्पादों को वह तुरंत वापस लें।

Indian High Commission in Canada : This is unacceptable. Please take this up with Amazon at the highest level. https://t.co/L4yI3gLk3h

एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा था- अगर यह तत्काल रूप से वापस नहीं किया गया तो किसी भी अमेजॉन के अधिकारी को भारतीय वीजा नहीं दिया जाएगा। हम पहले जारी किए गए वीजा को भी रद्द कर देंगे। इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि वेबसाइट पर यह आयटम अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है।

If this is not done forthwith, we will not grant Indian Visa to any Amazon official. We will also rescind the Visas issued earlier.