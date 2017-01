ट्विटर पर घाना दंपति ने मांगी मदद, तो सुषमा स्वराज ने ऐसे दिलाया भरोसा...

नई दिल्ली।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर के जरिए एक घाना दंपति को मदद का भरोसा दिया है। यह दंपति अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए भारत में है। जिसके बाद वीजा की अवधि खत्म होने के बाद इन्होंने वीजा को बढ़ाने की अपील की थी।

Allahabad: EAM Sushma Swaraj responds to Ghana couple's tweet seeking visa extension for their daughter's cerebral palsy treatment(8.1.2017) pic.twitter.com/sh3Xh8gUvZ