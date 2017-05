निर्भया गैंगरेप: SC ने कहा- 'अपराध जघन्य, नहीं दी जा सकती दोषियों को राहत, बरकरार रहेगी फांसी की सजा'

नई दिल्ली।

उच्चतम न्यायालय ने राजधानी के निर्भया सामूहिक बलात्कार के मामले में चारों दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चारों अपराधियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय की दिल्ली उच्च न्ययालय के फैसले के खिलाफ अपील ठुकराते हुए फांसी की सजा बरकार रखी।





#FLASH: Supreme Court upholds earlier order of death sentence to the four #Nirbhaya case convicts. pic.twitter.com/szTU2BUd4I — ANI (@ANI_news) May 5, 2017





न्यायमूर्ति मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गैंगरेप के दोषियों ने निर्भया के साथ जिस बर्बरता का परिचय दिया, उसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है। उन्होंने कहा कि दोषियों ने न केवल सामाजिक विश्वास का गला घोंटा, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार कर दीं।





न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि जब हम उत्तेजक परिस्थितियों और संबंधित तथ्यों को सावधानीपूर्वक, होश-ओ-हवास में तथा उद्वेग के साथ इसकी समीक्षा करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन दोषियों पर हैवानियत हावी थी। इसलिए हम उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हैं। इस (फांसी की सजा के) फैसले से हटने का कोई कारण हमें नजर नहीं आता।





SC said 'taking the serious injuries, the severe nature of offence committeed by the convicts, we are upholding the sentence' #Nirbhaya — ANI (@ANI_news) May 5, 2017





न्यायालय ने कहा कि 16 दिसम्बर 2012 की देर शाम हुई इस घटना के कारण जन-जन में आक्रोश पैदा हो गया। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि अभियोजन एजेंसी की बेहतरीन जांच, विभिन्न सबूतों और मरने से पहले मृतका द्वारा दिए गए बयान (डाईंग डिक्लरेशन) इस बात के सबूत हैं कि इन अपराधियों ने न केवल मृतका के साथ अप्राकृतिक मैथुन किया, बल्कि उसे ओरल सेक्स के लिए भी मजबूर किया।

'It is a barbaric incident', Supreme Court said in its order #Nirbhaya — ANI (@ANI_news) May 5, 2017





इतना ही नहीं, हवस के शिकार इन भेडिय़ों ने मृतका को नोंचा-खसोटा भी, जिसके कम से कम 10 निशान निर्भया के शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाए गए थे। विशेष पीठ ने कहा कि दोषियों ने हैवानियत की हदें पार करते हुए मृतका के निजी अंग में लोहे की छड़ डाल दी, जिसके कारण उसकी आंत को भी नुकसान पहुंचा और अंतत: इसके कारण बने नासूर ने उसकी जान ले ली। शीर्ष अदालत ने कहा कि निजी अंग में बार-बार छड़ और हाथ डालने के कारण मृतका की आंत छलनी हो गई थी।

तीनों न्यायाधीशों का फैसला सहमति वाला था लेकिन न्यायमूर्ति भानुमति ने इस मामले में अलग से अपना आदेश सुनाया। वकीलों और मीडियाकर्मियों से खचाखच भरे अदालत कक्ष में निर्भया के माता-पिता भी मौजूद थे।

Justice Bhanumati said that there should be systematic education of children of to ensure how they will give respect to women #Nirbhaya — ANI (@ANI_news) May 5, 2017

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 हुई निर्भया गैंगरेप हादसे से पूरा देश कांप उठा था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के चार दोषियों की दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले एक अपील पर अहम फैसला सुनाना था।





इस मामले में कोर्ट ने दोषियों के वकीलों से जेल में जाकर उनसे संबंधित सभी जानकारियों के आधार पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था। जिससे की सुप्रीम कोर्ट उस आधार पर सजा का फैसला कर सके।





गौरतलब है कि दुष्कर्म और हत्याकांड के चार दोषियों पवन, मुकेश, अक्षय और विनय को साकेत की फास्ट ट्रैक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उस फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2014 में अपनी मुहर लगा दी थी।





लेकिन दोषियों की ओर से दायर अपील पर उच्चतम न्यायालय ने उनकी फांसी पर रोक लगाकर मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने केस को देखते हुए इसके लिए दो एमिक्‍स क्यूरी नियुक्त किए थे।