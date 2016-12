सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान : एयर फोर्स में धर्म आधार पर नौकरी के दौरान दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारतीय वायुसेना में कोई भी धार्मिक कारणों का हवाला देकर दाढ़ी नहीं रख सकता है। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वायुसेना अफसर अंसारी आफताब अहमद की याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आफताब अहमद ने वायुसेना में नौकरी के दौरान दाढ़ी रखने के लिए याचिका दायर की थी।

वायुसेना के पूर्व अफसर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि दाढ़ी रखना धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का हिस्सा है। एयरफोर्स में बहुत से मुस्लिम भी काम करते हैं। वहां पर दाढ़ी न रखने का नियम है। यह नियम उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। ऐसे में एयरफोर्स को निर्देश दिया जाए कि मुस्लिम अधिकारियों को दाढ़ी रखने की अनुमति दे।

गौरतलब हो कि साल 2008 में आफताब अहमद को दाढ़ी रखने को लेकर वायुसेना की नौकरी से निकाल दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने दलील दी थी कि जिस तरह वायुसेना में शामिल सिखों को दाढ़ी और पगड़ी रखने की इजाजत है उसी तरह उन्हें भी इसकी अनुमति मिलनी चाहिए।

Air force personnel can't sport beard: Supreme Court, in its order, junked appeal by Muslim man to keep his beard during service.