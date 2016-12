सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश, देश भर के हाईवे पर शराब बिक्री पर लगाई रोक

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर स्थित की दुकानों पर पाबंदी लगा दी है। राष्ट्रीय राजमार्गों और उसके आस-पास करीब 500 मीटर तक अब शराब की बिक्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुआई वाली बेंच ने एक अहम फैसले में कहा कि देश के नेशनल हाइवे के पास पड़ने वाले सभी शराब की दुकानों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

#FLASH: Supreme court bench headed by Chief Justice of India TS Thakur directs to ban liquor on all State Highways