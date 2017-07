रेप पीड़ित 10 साल की बच्ची को नहीं मिली गर्भपात की इजाजत- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 32 हफ्ते की गर्भवती 10 साल की रेप पीड़ित लड़की के गर्भपात की इजाजत नहीं दी। जहां कोर्ट ने लड़की की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए गर्भपात की अनुमति के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि गर्भपात कराना लड़की और उसके होने वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा।

25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि चंडीगढ़ पीजीआई के मेडिकल बोर्ड से बच्ची की जांच कराई जाए। जिसके बाद सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस धनन्जय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का संज्ञान लिया। अदालत ने रिपोर्ट शुक्रवार तक दाखिल करने को कहा था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की की मेडिकल देखभाल पर संतोष बी किया।

The Supreme Court rejected her plea and observed that it was too late for her to abort now.