सहारनपुर में फिर बवाल, पुलिस पर पथराव, 3 वाहन फूंके

सहारनपुर।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पिछले 20 दिनों से बार-बार बवाल हो रहा है। मंगलवार को उपद्रवियों ने जिले के चार चौराहों पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। दो बाइकों और पुलिस के 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की गई। आलम यह था कि मौके पर पहुंचे सीओ (सिटी) को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। एसएसपी समेत अन्य आला अधिकारी हालात पर काबू पाने में जुटे हैं।

पिछले शुक्रवार को सहारनपुर के बडगांव में महाराणा प्रताप की जयंती के जुलूस को लेकर बवाल हो गया था। पथराव में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वाले की शिनाख्त सुमित पुत्र ब्रह्मसिंह के रूप में हुई थी।

